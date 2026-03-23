GR: nuovi semafori sull’A13 contro il traffico di aggiramento

Keystone-SDA

In vista delle festività primaverili il Canton Grigioni introdurrà nuove misure per ottimizzare la circolazione lungo l'A13. A tal fine verranno installati quattro semafori, con l'obiettivo di ridurre il traffico all'interno dei paesi.

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(Keystone-ATS) I nuovi impianti si trovano a Rothenbrunnen, Domat/Ems e Bonaduz e rappresentano una risposta all’elevato volume di traffico durante le festività, ha comunicato oggi l’Ufficio tecnico grigionese. Gli impianti dovrebbero essere operativi a partire da Pasqua.

Il sistema si basa su un progetto pilota condotto l’anno scorso a Zizers. Se un gran numero di veicoli, invece di viaggiare lungo la A28, usava il percorso alternativo attraverso il paese, su un pannello LED compariva la scritta “congestione del traffico nel centro del paese”. Lo schermo informava anche gli utenti della strada sulla durata fino alla prossima fase verde. Secondo l’Ufficio tecnico questo sistema è risultato efficace.

Il dispositivo di gestione del traffico è stato esteso anche verso nord fino al confine cantonale. Se necessario, potrebbero essere attivati ulteriori punti di regolazione del traffico gestiti da personale a Mastrils, Fläsch e verso St. Luzisteig. L’obiettivo delle misure è quello di ridurre al minimo il traffico di aggiramento nei villaggi.

Corsia dinamica fra Landquart e Sargans

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) sta realizzando altre misure di gestione del traffico sull’autostrada fra Thusis e Sargans. Si tratta di un sistema di limitazione dinamica della velocità: in caso di traffico intenso essa viene ridotta automaticamente da 100 a 80 chilometri orari.

Inoltre, tra l’uscita di Landquart e il bivio verso Sargans è in costruzione un sistema di corsia dinamica. Secondo l’USTRA con queste misure si riduce la probabilità di ingorghi e la fluidità del traffico migliora.

Da anni le autorità retiche, in collaborazione con la Confederazione, cercano soluzioni per alleviare il problema del traffico di aggiramento che si riversa nei centri abitati.