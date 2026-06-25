GR: muoiono migliaia di pesci nel lago di Sufers

Keystone-SDA

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Questa mattina all'alba dei pescatori hanno trovato diverse migliaia di pesci morti sulla riva del lago di Sufers (GR). I giovani esemplari erano sparsi lungo un tratto di 800 metri, ha comunicato oggi la polizia grigionese.

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(Keystone-ATS) I pesci – fra i quali trote fario, trote iridee, scazzone, cobite e sanguinerola – erano intrappolati in un tappeto verde di alga di fiume, una pianta acquatica che cresce naturalmente nel lago di Sufers, precisa la nota.

La polizia cantonale sta indagando sulla cause della moria in collaborazione con l’Ufficio per la caccia e la pesca e quello per la natura e l’ambiente. Fra le domande da chiarire anche il ruolo della produzione di energia elettrica.