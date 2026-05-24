GR: motociclista gravemente ferito sul passo del Forno

Keystone-SDA

Un motociclista francese di 25 anni è rimasto gravemente ferito oggi a mezzogiorno in un incidente sulla strada del Passo del Forno sopra Zernez (GR). Il centauro è uscito dalla carreggiata in una curva ed è andato a schiantarsi contro un terrapieno.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.00 nella zona di Ova Spin. L’uomo stava viaggiando da Müstair (GR) in direzione di Zernez quando, in una curva a sinistra, ha perso il controllo della due ruote, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale grigionese.

A causa dell’impatto contro il terrapieno situato accanto alla strada, il pilota è stato sbalzato dalla moto. Mentre il veicolo si è fermato nel letto di un torrente, l’uomo è rimasto a terra ferito.

Un elicottero di soccorso ha poi trasportato il 25enne in ospedale. La polizia cantonale sta indagando sull’esatta dinamica dell’incidente.