GR: motociclista a 111 km/h sul Passo del Bernina

Keystone-SDA

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Ieri pomeriggio la Polizia cantonale grigionese ha fermato un pirata della strada in località La Rösa sul Passo del Bernina. Il motociclista stava viaggiando a 111 km/h su un tratto dove la velocità massima consentita è di 60 km/h.

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(Keystone-ATS) Il 58enne si stava dirigendo con la sua moto in direzione dell’Ospizio Bernina. Verso mezzogiorno l’uomo ha superato di 51 km/h la velocità massima vigente. Una pattuglia delle forze dell’ordine l’ha fermato e gli ha revocato la licenza di condurre sul posto.

Il motociclista verrà ora denunciato alla Procura pubblica grigionese.