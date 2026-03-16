GR: Moesano; più abitanti, ma pochi benefici per le associazioni

Keystone-SDA

Il Moesano supera i 9'000 residenti ed è la regione grigionese con la crescita percentuale più marcata. L'aumento è trainato dal saldo migratorio, mentre quello naturale resta contenuto o negativo; sul fronte associativo emergono difficoltà legate all'impegno dirigenziale e al ricambio generazionale.

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(Keystone-ATS) I dati comunali mostrano come l’aumento della popolazione sia riconducibile soprattutto ai movimenti migratori. A fronte di un saldo naturale debole o negativo, sono gli arrivi a determinare l’incremento complessivo dei residenti.

Attrattività e nuovi residenti

A Grono, ad esempio, il Comune ha recentemente comunicato un aumento di 55 abitanti nell’ultimo anno. Nel dettaglio si registrano 155 arrivi e 97 partenze, per un saldo migratorio positivo di 58 persone. Sul piano naturale, invece, le nascite sono state 11 a fronte di 14 decessi, con un saldo negativo di tre unità. L’aumento della popolazione è quindi legato principalmente ai movimenti in entrata.

Una dinamica analoga si osserva anche in altri comuni del fondovalle. Roveredo, con oltre 2’600 abitanti, mostra una crescita moderata ma costante negli ultimi anni. Mesocco registra un incremento percentuale più marcato, pur con un’età media elevata, segno di una popolazione che invecchia e di un ricambio generazionale limitato. In generale, nella regione l’aumento demografico è sostenuto dall’arrivo di nuovi residenti, spesso provenienti dall’esterno del Cantone o dall’estero.

La vicinanza con l’agglomerato di Bellinzona e con il Ticino rende il Moesano attrattivo come luogo di domicilio. Tuttavia, una parte dei nuovi residenti potrebbe utilizzare i comuni della valle prevalentemente come residenza, mantenendo altrove il centro dell’attività professionale e sociale. Il fenomeno dei cosiddetti “paesi dormitori” non è nuovo e solleva interrogativi sull’integrazione e sulla partecipazione alla vita locale.

Partecipazione in calo nelle associazioni

Le associazioni culturali e sportive segnalano infatti che l’aumento della popolazione non si traduce automaticamente in un rafforzamento del tessuto comunitario. “Non c’è una variazione nella tipologia di visitatori. Ce ne sono molti di lunga data, ma sono sempre gli stessi”, osserva Maruska Federici-Schenardi, membro della commissione direttiva del Museo Moesano e direttrice dell’Archivio regionale Calanca. Anche sul fronte del ricambio generazionale le difficoltà persistono.

In ambito calcistico, il settore giovanile conta numerosi allievi, ma a livello dirigenziale si riscontra una difficoltà nel ricambio generazionale. Secondo quanto riferito dall’interno della società, molti giovani partecipano con regolarità agli allenamenti, senza però tradurre questo coinvolgimento in un impegno organizzativo. La gestione continua così a fare affidamento su un numero ristretto di persone, spesso le stesse da anni.

Una tendenza simile si osserva anche nello Sci Club Rorè. Secondo Andrea Jolli, membro del comitato, “si fa fatica a trovare qualcuno che voglia prendere in mano la situazione”. Anche qui i soci non mancano, ma l’impegno organizzativo grava su un numero ristretto di volontari, spesso legati da molti anni all’associazione. I giovani sono interessati alle attività sportive, ma raramente si spingono a ricoprire ruoli dirigenziali; poche, inoltre, le persone che arrivano da fuori valle e che entrano attivamente nella vita associativa.

Il Moesano sembra quindi dimostrare che l’aumento numerico non coincide automaticamente con una crescita del capitale sociale e che, senza un coinvolgimento attivo dei nuovi arrivati e un ricambio generazionale delle strutture esistenti, l’espansione demografica rischia di rimanere un dato statistico, invece di un consolidamento del tessuto sociale.