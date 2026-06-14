GR: l’UDC torna nel Governo grigionese, eletta Valérie Favre Accola

Keystone-SDA

L'attuale prima cittadina del Canton Grigioni, Valérie Favre Accola (UDC), è stata eletta in Governo. I quattro attuali membri dell'esecutivo retico - Martin Bühler (PLR), Marcus Caduff (Centro), Carmelia Maissen (Centro) e Peter Peyer (PS) - sono stati riconfermati.

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(Keystone-ATS) Il quinto tentativo è dunque quello buono per l’UDC grigionese. L’attuale vicesindaca di Davos è stata eletta con 32’141 voti e si è posizionata al quinto posto. Gli altri quattro posti in classifica sono rimasti in mano agli attuali Consiglieri di Stato in carica.

Nulla da fare invece per la sindaca di Pontresina, Nora Saratz Cazin (Verdi liberali), la candidata del Centro, Aita Zanetti, il presidente del PLR cantonale e unico candidato italofono, Maurizio Michael, e l’indipendente engadinese Reto Bott.

L’UDC torna dopo 18 anni

“All’inizio è difficile esprimere le proprie emozioni, ma provo ovviamente una grande gioia che si sia arrivati a questo traguardo dopo 18 anni”, ha dichiarato la neoeletta Favre Accola a Keystone-ATS. I democentristi mancano dal 2008 all’interno dell’esecutivo retico. Da allora il partito ha presentato candidati in tutte le tornate elettorali, non riuscendo però mai a raggiungere i voti necessari. Ripassandoli in rassegna: nel 2010 e nel 2014 Heinz Brand tentò la corsa verso il seggio del Governo, ma entrambi i tentativi rimasero vani. Nel 2018 il candidato dell’UDC era l’attuale comandante della Polizia cantonale Walter Schlegel, che ottenne oltre 15’800 voti. Nel 2022 il partito schierò il suo presidente, Roman Hug. Allora il candidato raccolse quasi 19’000 voti.

Cosa cambierà ora all’interno dell’esecutivo retico con il ritorno dell’UDC? “Ora possiamo rappresentare il 31% degli elettori che finora non hanno mai avuto una voce critica in Governo. Potrò portare avanti valori e interessi di questa parte dell’elettorato”, ha continuato Favre Accola.

Per la prima volta due donne in Governo

Valérie Favre Accola è la quarta donna ad essere eletta nel Governo retico. A partire dal primo gennaio 2027 per la prima volta due donne occuperanno due poltrone nella Casa Grigia.

La prima donna ad essere stata eletta in Governo fu Eveline Widmer Schlumpf nel 1998. Rimase in carica fino alla sua elezione quale consigliera federale. Al suo posto nel 2008 subentrò l’allora presidente dell’UDC grigionese Barbara Janom Steiner. L’avvocata di origini engadinesi passò poi al PBD. Dopo un’assenza di quattro anni – dal 2018 al 2022 – nel 2023 Carmelia Maissen (Centro) è tornata a rappresentare le donne in Governo.