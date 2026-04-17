GR: l’Ospedale cantonale torna nelle cifre nere

Keystone-SDA

Dopo una leggera perdita registrata nel 2024, l'Ospedale cantonale dei Grigioni lo scorso anno ha realizzato un utile d'esercizio pari a 8,7 milioni di franchi. Il numero di pazienti stazionari è aumentato del 3%. Quest'anno il nosocomio aprirà una nuova ala.

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(Keystone-ATS) Il ricavo d’esercizio è cresciuto del 4,9% attestandosi a quasi 570 milioni di franchi, ha comunicato oggi il nosocomio. I costi materiali e del personale si sono attestati a 527,7 milioni di franchi, con un aumento del 2,5%.

Per i vertici dell’ospedale il 2025 è stato dunque un anno “positivo”. Il CEO, Hugo Keune, è soddisfatto del risultato, malgrado la pressione sui costi e le “tariffe troppo basse”.

L’ospedale ha registrato un nuovo record per quanto riguarda il numero di apprendisti. Nel 2025, 119 giovani vi si trovavano in formazione, un numero mai raggiunto prima. Complessivamente, l’ospedale impiega 3’630 dipendenti.

12 anni di lavori

In novembre verrà aperta la nuova ala dell’ospedale Nella costruzione sono stati investiti 518 milioni di franchi nell’ultima dozzina di anni. “La nostra nuova sede principale con i reparti ad alta tecnologia e il reparto ambulatoriale rappresentano il faro della medicina nel sudest della Svizzera. Dopo un periodo di costruzione estremamente lungo, garantiamo così l’assistenza medica di altissimo livello per gli anni a venire”, ha commentato il presidente della fondazione dell’Ospedale cantonale dei Grigioni, Martin Schmid.

Il 22 agosto avrà luogo una giornata delle porte aperte rivolta alla popolazione.