GR: iniziano i lavori per l’Hotel Flaz a Pontresina

Keystone-SDA

Primo colpo di piccone oggi a Pontresina (GR) per la costruzione della nuova struttura alberghiera lungo la Via Maistra. Il progetto, contestato da oltre un decennio, dovrebbe aprire le porte nella stagione invernale 2028/2029.

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(Keystone-ATS) Il nuovo albergo tre stelle superior disporrà in totale di 176 posti letto, una piccola area benessere e un ristorante aperto anche alla popolazione. Il tutto per un investimento superiore ai 25 milioni di franchi, si legge in un comunicato odierno.

“Con l’Hotel Flaz rafforziamo la nostra offerta di pernottamenti per famiglie e ospiti che amano lo sport. Il fatto che dietro al progetto ci siano imprenditori radicati in Engadina, che sostengono l’artigianato locale, rende questo progetto particolarmente importante”, ha affermato il direttore dell’organizzazione di promozione turistica Pontresina Tourismus, Urs Maissen, citato nella nota. Il progetto è stato avviato dalla società Hotel Flaz AG, fondata da due famiglie di imprenditori locali, che gestiscono strutture alberghiere in Engadina e nella Svizzera orientale.

Progetto molto discusso

L’idea di costruire un albergo sul sedime dell’ex “Sportpavillon” lungo la Via Maistra è nata tempo fa. Nel 2014 gli aventi diritto di voto di Pontresina avevano approvato la pianificazione territoriale con la riqualifica dell’area in zona alberghiera. Ma nel 2017 un comitato aveva inoltrato un’iniziativa che chiedeva di preservare il campo sportivo e costruire un “hotel compatibile con la zona”. Allora il municipio aveva giudicato l’iniziativa non valida. La questione è andata avanti dapprima davanti al Tribunale amministrativo cantonale e poi a quello federale, che ha respinto tutte le opposizioni alla costruzione dell’Hotel Flaz.

Nella nota odierna il Comune di Pontresina scrive di voler realizzare nuovi spazi per il tempo libero sul Rosegplatz, dove sono iniziati oggi i lavori. A ciò andrebbero ad aggiungersi nuovi edifici aziendali, impianti sportivi pubblici, un campo di ghiaccio artificiale e un campo giochi aperto tutto l’anno.

Idee che dovranno però ancora passare alle urne. Il credito comunale verrà sottoposto a votazione a metà agosto.