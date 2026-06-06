GR: incendio doloso in centro richiedenti asilo Trimmis

Keystone-SDA

Incendio doloso ieri sera nel centro per richiedenti asilo di Trimmis (GR): i residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente prima dell'arrivo dei pompieri, che hanno rapidamente spento le fiamme, ha indicato oggi la polizia cantonale retica.

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(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato appiccato deliberatamente da un ospite della struttura. Lo stesso uomo, poco prima dell’incendio, avrebbe infranto diverse vetrate dell’edificio. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.

Le persone evacuate sono state temporaneamente sistemate in alloggi alternativi. Pur non causando feriti il sinistro ha provocato ingenti danni materiali, riferiscono le forze dell’ordine.