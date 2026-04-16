GR: il Fashion Outlet a Landquart raggiunge quota 100 negozi

Keystone-SDA

Il Fashion Outlet a Landquart ha inaugurato oggi 15 nuovi negozi. Il centro raggiunge così quota 100 spazi commerciali e circa 1'000 dipendenti. L'investimento di decine di milioni di franchi porta benefici anche al Comune di Zizers (GR).

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(Keystone-ATS) Malgrado la crisi nel settore del commercio al dettaglio, la via dello shopping vicino all’A13 ha espanso la sua superficie del 25%. “Direi che il rischio sarebbe quello di non investire”, ha detto Aleksandra Perz, direttrice del centro, a Keystone-ATS. L’azienda in mano a Via Outlets, che ha sede in Olanda, punta a offrire un’esperienza agli appassionati dello shopping. In questo modo si differenzia dalle compere online, che avvengono solitamente in solitaria e senza interagire con le persone.

L’espansione segna un nuovo capitolo nella storia della catena di negozi inaugurata nel 2009. L’inizio sotto il nome di “Alpenrhein Village” è stato difficile. Nel 2015 il centro è stato poi rilevato dal gruppo Via Outlets, che ad oggi conta 13 centri in tutta Europa. “Attualmente circa due milioni di persone si fermano ogni anno a Landquart. Il doppio rispetto agli inizi”, ha continuato Perz. “Penso che siamo sicuramente il punto vendita al dettaglio più forte in Svizzera”.

Ogni anno la via dello shopping grigionese fa registrare vendite da record. L’anno scorso l’aumento è stato dell’8%. Il gestore non rivela però le cifre assolute.

Entrate fiscali per Zizers

Nonostante l’outlet porti il nome della località di Landquart, il 95% della superficie dei negozi e dei parcheggi si trova sul territorio del Comune di Zizers. Secondo il sindaco, Daniel Freund, gli spazi commerciali con marchi internazionali generano ricadute fiscali per le casse comunali. “È un aspetto molto importante che ci aiuta a finanziare le nostre attività”, ha spiegato a Keystone-ATS.

Complessivamente le persone giuridiche – aziende come Fashion Outlet – contribuiscono con 2 milioni a un totale di bilancio di 18 milioni di franchi per il Comune, a detta del sindaco.

Più negozi, più parcheggi e di conseguenza più persone che si recheranno a fare shopping. Daniel Freund non teme un aumento del traffico nella cittadina già confrontato con questa problematica durante i giorni da bollino rosso in autostrada. “Per gestire il flusso dei veicoli collaboriamo con l’Ufficio tecnico cantonale e l’Ufficio federale delle strade a diverse misure”, ha continuato il sindaco.

Freund spera che la vicinanza alla stazione ferroviaria porti sempre più persone a dirigersi all’outlet usando i mezzi pubblici.