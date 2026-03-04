GR: il Böögg viaggia con la Ferrovia retica verso l’Engadina

Keystone-SDA

Il pupazzo che simboleggia l'inverno e viene bruciato durante il Sechseläuten a Zurigo, ha percorso oggi il viaggio in treno da Coira all'Engadina. Il Böög è stato disteso su un vagone merci, agganciato a un treno passeggeri della Ferrovia retica (FR).

(Keystone-ATS) Il treno passeggeri con il vagone merci e il Böögg al seguito ha lasciato la stazione di Coira mercoledì alle 11.58, ha detto Simon Rageth, portavoce della FR, interpellato da Keystone-ATS. Quasi due ore dopo il treno ha raggiunto la stazione di Samedan (GR). Il vagone merci è stato sganciato e portato in un centro di smistamento merci, dove è stato scaricato anche il Böögg.

Sia il carico che lo scarico del pupazzo sono avvenuti senza problemi, ha aggiunto Rageth. Il trasporto non ha comportato particolari difficoltà. Il trasferimento di merci dalla strada alla ferrovia è infatti un’operazione di routine per la FR. Solo il fissaggio del letto del Böögg sul vagone merci ha rappresentato una sfida insolita.

Dopo l’arrivo in Alta Engadina, il pupazzo di neve avrà un programma fitto di impegni: giovedì parteciperà alla Engadin Nachtlauf con un proprio numero di pettorale. Trascorrerà il venerdì al villaggio della maratona a Pontresina, sabato visiterà St. Moritz e domenica sarà al traguardo della 56esima edizione della Maratona engadinese a S-chanf.

Una trasferta senza petardi

Il pupazzo di neve da 100 chilogrammi sarà accompagnato dal suo creatore Lukas Meier. “Si tratta del Böögg originale, che il 20 aprile 2026, dopo la tradizionale sfilata delle corporazioni attraverso la città di Zurigo, verrà bruciato sulla Sechseläutenplatz”, ha dichiarato Meier in un precedente comunicato. Il Böögg viaggerà però senza petardi, ma con uno speciale rivestimento che lo proteggerà dalla neve e dalla pioggia.

Secondo il comunicato, il Cantone dei Grigioni, che sarà ospite quest’anno della tradizionale festa, intende ringraziare con una variegata partecipazione al Sechseläuten, che si terrà dal 17 al 20 aprile 2026. Il Lindenhof, il terrazzo panoramico che domina la città vecchia, offrirà così un piccolo viaggio alla scoperta delle valli grigionesi all’insegna del motto “proprio patgific”, parola romancia, che fa riferimento ad uno stile di vita rilassato.