GR: il Böögg in viaggio da Zurigo ai Grigioni

Il Böögg, il pupazzo riempito di petardi che simboleggia l'inverno, e a cui viene dato fuoco durante il Sechseläuten, viaggerà da Zurigo verso l'Engadina. L'iniziativa si inserisce nel programma che vede il Cantone dei Grigioni ospite d'onore dell'edizione di quest'anno, in programma dal 17 al 20 aprile.

(Keystone-ATS) Il Böögg giungerà in Engadina mercoledì prossimo con un treno della Ferrovia retica, indica una nota congiunta del Sechseläuten e del Dipartimento dell’economia pubblica e socialità del Canton Grigioni. Per ragioni di sicurezza, il pupazzo viaggerà senza materiale pirotecnico ed è stato dotato di una protezione speciale contro le intemperie, viene precisato nel comunicato.

Da giovedì prossimo a domenica prossima, il Böögg sarà presente alla Maratona engadinese, la gara annuale di sci di fondo tra Maloja e S-chanf, in Engadina Alta, dove parteciperà simbolicamente alla corsa notturna che porta da Sils a Pontresina.

Il viaggio ha un forte valore simbolico e intende sottolineare la collaborazione e l’amicizia tra i due cantoni, oltre a promuovere i Grigioni come destinazione sportiva e turistica di primo piano, scrivono le autorità cantonali.

Al Sechseläuten, i Grigioni, come già indicato a dicembre, porteranno nella città sulla Limmat l’autentico spirito grigionese all’insegna del motto “proprio patgific”.