GR: hotel Cube a Savognin, si va alle urne per credito da 9 milioni

Il Comune di Surses vuole comprare l'hotel Cube a Savognin, chiuso da oltre quattro anni. Il credito ammonta a 8,9 milioni di franchi. Ieri sera l'assemblea comunale ha accettato con 282 voti favorevoli e 5 contrari il messaggio che andrà alle urne.

(Keystone-ATS) La sala comunale Grava a Savognin stasera era stracolma. Erano presenti 301 votanti. Un’alta partecipazione per un tema che fa discutere da un paio di settimane nella regione: l’acquisto dell’hotel Cube. La storia dell’albergo a forma cubica ai piedi degli impianti di risalita di Savognin è travagliata. La struttura con 280 letti ha aperto i battenti nel 2005. Nel 2018 è stata chiusa una prima volta. Nel 2020 è stata riaperta per un breve periodo, un terzo tentativo è andato in porto nel giugno del 2021 per poi naufragare definitivamente nel gennaio del 2022.

Dall’agosto dell’anno scorso si è aperta la possibilità di vendita. Ma finora nessuno si è fatto avanti. La struttura, in mano a un imprenditore austriaco, deve essere venduta entro fine marzo di quest’anno per scongiurare la bancarotta. Il fallimento va evitato ad ogni costo secondo il Comune, perché danneggerebbe la reputazione della regione e scoraggerebbe i turisti.

“Stasera decidiamo se dire sì o no al turismo a Surses”, ha detto il sindaco, Daniel Wasescha, davanti all’assemblea gremita. L’obiettivo del Comune è trasformare l’hotel in un ostello per la gioventù, che dovrebbe aprire entro Natale di quest’anno sotto la gestione dell’associazione svizzera degli ostelli. Per raggiungere questo traguardo è necessario investire 8,9 milioni di franchi: cinque per comprare l’edificio, 3,7 per gli investimenti e 200’000 franchi come riserva.

Benefici e rischi dell’acquisto

L’ufficio turistico Val Surses Savognin Bivio e gli impianti di risalita di Savognin appoggiano l’idea del Comune. Una ripartenza dell’hotel sotto forma di un ostello secondo le due organizzazioni gioverebbe alla destinazione turistica, porterebbe nuovo slancio e visibilità. Secondo il sindaco dal 2013 i pernottamenti nella regione sono diminuiti del 37% a quota 76’000. “Con la riapertura del Cube torneremmo alla media di oltre 100’000 pernottamenti all’anno”, ha spiegato Wasescha.

Nel messaggio il Comune elenca i vantaggi, ma pure i rischi. “Il rischio per il Comune è gestibile”, ha detto il sindaco recentemente alla Radiotelevisione romancia RTR. Nel primo anno non si raggiungeranno le cifre nere. Ma in futuro secondo il Comune si potrebbero registrare fino a 30’000 pernottamenti che frutterebbero 370’000 franchi all’anno. Nel caso non venisse raggiunto questo traguardo, il Comune può terminare il contratto con l’associazione svizzera degli ostelli dopo cinque o dopo dieci anni. Il sindaco è però fiducioso sulla riuscita del progetto e rassicura: “Con l’acquisto dell’immobile il Comune non prevede un aumento delle imposte”.

La mano pubblica nel settore privato

Al termine della presentazione la maggior parte degli interventi da parte della popolazione sono stati positivi. Solo un cittadino si è espresso in modo critico. Secondo il residente con l’acquisto dell’hotel Cube il Comune entra in competizione col settore privato della gastronomia.

“Non è compito di un comune comperare un hotel”, ha affermato il sindaco. Nel caso dell’hotel Cube il mercato non è riuscito a far rendere l’oggetto in questione e quindi è compito della mano pubblica far sì che questo sia possibile, secondo Wasescha.

Dopo l’accettazione a larga maggioranza del messaggio sul credito di 8,9 milioni di franchi, l’ultima parola spetta ora alla popolazione di Surses il 29 marzo alle urne.