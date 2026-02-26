GR: hotel “La Mutta” a Falera, popolazione può dire la sua

Keystone-SDA

Il piano di zona per costruire l'hotel "La Mutta" nel comune di Falera (GR) e la relativa ripartizione dei terreni sono stati pubblicati oggi sul Foglio ufficiale cantonale e sul sito del Comune. La popolazione del villaggio montano ha tempo fino al 13 aprile per presentare eventuali opposizioni al progetto.

(Keystone-ATS) Dopo una serata informativa del Comune tenutasi ieri sera, si passa così alla fase di partecipazione, ne dà notizia la Radiotelevisione romancia RTR sul suo sito web.

La pianificazione concreta del nuovo albergo non è ancora stata presentata, per far ciò si attende l’approvazione del piano di zona del sito, viene precisato.

Il progetto della cosiddetta “zona turistica Hotel La Mutta” risale al 2011, quando il Comune di Falera ha creato una zona speciale destinata ad un albergo con alloggi turistici gestiti, si legge nel piano pubblicato sul sito del Comune.

L’anno seguente però il progetto è stato bloccato fino al 2016 a causa dell’Iniziativa popolare federale “Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!” e della conseguente Legge federale sulle abitazioni secondarie. Dopo ulteriori pianificazioni della zona, si è giunti a quella attuale.