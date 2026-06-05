GR: Festa federale di tiro al via, le cifre dell’evento

Keystone-SDA

Oggi comincia la 59esima edizione della Festa federale di tiro, che per la quarta volta nella sua storia si terrà a Coira e dintorni. Keystone-ATS ha raccolto alcune cifre e fatti curiosi sull'evento.

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(Keystone-ATS) Quante persone parteciperanno a uno degli eventi popolari più sentiti in Svizzera? Quanti proiettili verranno utilizzati? E quali sono le origini della Festa federale di tiro?

Di seguito una panoramica con le risposte.

Partecipanti dagli 8 ai 95 anni

Sull’arco di un mese parteciperanno circa 35’000 persone all’evento. Il tiratore più anziano ha 95 anni, mentre la più giovane ne ha 8. Gli organizzatori si attendono 100’000 spettatori provenienti per il 94,5% da altri cantoni.

5’000 volontari

Il volontariato è una parte fondamentale dell’evento. Circa 5’000 persone aiuteranno durante i lavori di preparazione e durante la manifestazione. I volontari presteranno circa 150’000 ora di lavoro.

Il budget dell’evento ammonta a 14 milioni di franchi, 4 dei quali coperti da sponsor e partner.

Oltre 2 milioni di colpi e 20 poligoni

Le gare si terranno in una ventina di piazze di tiro. Il poligono principale si trova al Rossboden a Coira. Gli altri invece sono a Malans, Igis, Grüsch, Schiers, Küblis, Davos, Albula, Rona, Sufers, Thusis, Tomils, Rothenbrunnen, Bonaduz, Versam e Domat/Ems. Un poligono si trova anche fuori cantone, ovvero a Walenstadt. Gli organizzatori stimano che in un mese verranno sparati 2,2 milioni di colpi.

11 discipline

La Festa federale di tiro comprende in totale 11 discipline. La più popolare è il tiro dei 300 metri, alla quale partecipano circa il 75% dei partecipanti. Per la prima volta in una festa di tiro si sparerà su tutte le distanze: con il fucile da 300m, 50m e 10m, e con la pistola da 50m, 25m e 10m. Per la prima volta i poligoni saranno completamente elettronici e i risultati verranno dunque trasmessi in tempo reale.

13 giugno giornata ufficiale

Sull’arco di un mese avranno luogo diverse gare, rivolte a pubblici diversi. Il 30 maggio ha avuto luogo la giornata dedicata ai tiratori giovani. L’8 giugno è in agenda il concorso dell’esercito, il 12 giugno è invece prevista la giornata degli svizzeri all’estero. L’apice della manifestazione avrà luogo il 13 giugno con un corteo attraverso la città di Coira e uno spettacolo aereo della Patrouille Suisse.

Quattro edizioni nei Grigioni in 184 anni

La festa federale di tiro ha una lunga tradizione e si tiene ogni cinque anni secondo la formula odierna. La prima si è tenuta ad Aarau nel 1824. Allora le feste federali erano luoghi d’affermazione delle élite economiche e politiche su cui poggiava lo Stato, scrive il Dizionario storico della Svizzera.

La prima Festa di tiro nei Grigioni si tenne nel 1842, si trattava dell’undicesima edizione dell’evento. Per rivivere la manifestazione nei Grigioni la popolazione dovette aspettare più di un secolo. Nel 1949 la candidatura grigionese prevalse su Basilea e Losanna. Nel 1985 la Festa federale tornò al poligono del Rossboden di Coira.