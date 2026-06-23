GR: famiglia perde la propria casa a Tschappina divorata dal fuoco

Keystone-SDA

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Ieri pomeriggio il capanno di un'abitazione a Tschappina (GR), paese sopra Thusis, ha preso fuoco. L'incendio ha poi danneggiato gravemente anche la casa, che ora non è più abitabile. La famiglia residente è riuscita a mettersi in salvo in tempo.

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(Keystone-ATS) L’incendio è scoppiato ieri verso le 17. Importante il dispiegamento dei servizi d’emergenza: 27 vigili del fuoco di Heinzenberg/Oberheinzenberg sono stati supportati da altri 22 pompieri di Thusis e da un’unità con un automezzo di spegnimento di Albula e della Ems-Chemie. L’incendio è stato domato verso le 22 e durante la notte i vigili del fuoco hanno sorvegliato il luogo dell’incendio.

Gli abitanti della casa, una donna e i suoi tre figli, sono rimasti fortunatamente illesi. Per precauzione sono stati però trasportati all’ospedale di Thusis per degli accertamenti. Per la famiglia rimasta senza dimora, il sindaco di Tschappina ha provveduto, trovando loro un alloggio.

Nel frattempo la Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato le indagini per stabilire le cause esatte dell’incendio.