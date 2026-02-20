GR: EKW Engadina, prodotta più elettricità rispetto alla media

Keystone-SDA

L'Azienda elettrica engadinese (EKW) ha prodotto nell'ultimo anno d'esercizio, con un totale di 1,382 miliardi di chilowattora (kWh), più elettricità rispetto alla media pluriennale. Al contempo, è riuscita a ridurre i costi di produzione.

(Keystone-ATS) La produzione energetica si attesta al 5,38% al di sopra della media pluriennale, indica una nota odierna della EKW. Con 4,87 centesimi per kWh l’azienda di Zernez (GR), è riuscita a ridurre ulteriormente i costi di produzione.

I comuni concessionari e il Cantone dei Grigioni incassano nell’esercizio 2024/2025 dall’Azienda elettrica engadinese un totale di 20 milioni di franchi, per lo sfruttamento delle acque e in imposte sugli impianti idrici; l’anno precedente erano stati 26 milioni, viene precisato nella nota.

L’azienda comunica inoltre di avere investito circa 11 milioni di franchi in progetti di rinnovo e protezione degli impianti nel corso dell’ultimo anno finanziario.

L’impianto engadinese fornisce l’energia prodotta agli azionisti, che poi rimborsano i costi. I maggiori azionisti sono il gruppo energetico bernese (BKW), che detiene una quota del 30% e il gruppo Alpiq, di Losanna (22%). Il Cantone dei Grigioni detiene il 14% del capitale azionario.