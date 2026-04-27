GR: due feriti in un incidente stradale

Keystone-SDA

Due persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio a Schiers (GR) poco dopo le 13.30 in un incidente stradale. Un automobilista 65enne ha invaso la corsia opposta scontrandosi con l'auto di un 64enne che proveniva in senso contrario. Un camion che seguiva è poi andato a sbattere contro i due veicoli, indica la polizia retica in una nota.

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(Keystone-ATS) Ad avere la peggio è stato il 65enne, rimasto incastrato nel suo veicolo e tratto in salvo dai vigili del fuoco. L’uomo ha riportato ferite gravi. È invece rimasto solo lievemente ferito l’altro automobilista. I due sono stati trasportati rispettivamente all’ospedale cantonale a Coira e a quello di Schiers. Il traffico è stato deviato per circa due ore.