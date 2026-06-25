GR: dopo 16 anni cambio ai vertici del Museo d’arte dei Grigioni

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Raphael Gygax è stato nominato dal Dipartimento retico dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente quale nuovo direttore del Museo d'arte dei Grigioni. Subentrerà all'attuale direttore artistico, Stephan Kunz, che l'anno prossimo andrà in pensione.

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(Keystone-ATS) Il 46enne si è detto molto contento di plasmare il futuro del museo, accompagnato dalla sua squadra, dalla Società grigione di Belle Arti, dalla Fondazione collezione d’arte grigione e dal Cantone. “Il Museo d’arte dei Grigioni è una delle più importanti istituzioni d’arte della Svizzera. La sua eccellente collezione, il suo forte radicamento regionale e il suo richiamo internazionale offrono i presupposti ideali per sviluppare ulteriormente l’arte come luogo di conoscenza, scoperta e scambio sociale”, ha detto Gygax citato in un comunicato.

Il suo profilo ha convinto il Dipartimento “per la sua comprovata esperienza in materia di arte moderna e contemporanea, per il suo modo di pensare strategico, per il suo stile dirigenziale improntato alla riflessione nonché per la sua capacità di conciliare interessi diversi”.

Gygax dispone di numerosi anni di esperienza nel settore dei musei e delle esposizioni nazionali e internazionali e in passato ha ricoperto varie funzioni dirigenziali presso svariate istituzioni d’arte. Sul suo sito scrive di essere stato curatore e responsabile delle pubblicazioni presso il Migros Museum für Gegenwartskunst di Zurigo dal 2003 al 2019. Dal 2019 al 2023 ha ricoperto il ruolo di vicedirettore del Dipartimento di belle arti presso la Hochschule für Kunst und Design di Zurigo. Nel 2023 ha curato il programma annuale di mostre presso il Museo Casa Rusca di Locarno ed è stato invitato a curare il programma di ART on THE MART a Chicago, la più grande installazione permanente di arte digitale al mondo.