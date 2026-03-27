GR: donna accoltella e ferisce gravemente una signora a Thusis

Keystone-SDA

Ieri pomeriggio una donna svizzera di 29 anni ha ferito con un coltello una signora di 87 anni a Thusis (GR). La donna gravemente ferita è stata trasportata all'ospedale cantonale a Coira. La procura ha aperto un'inchiesta penale per tentato omicidio.

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(Keystone-ATS) “Fortunatamente lo stato di salute della signora è stabile”, ha affermato il portavoce della polizia cantonale grigionese, Roman Rüegg, contattato da Keystone-ATS. L’aggressione è avvenuta verso le 16.15 di ieri pomeriggio lungo la Compognastrasse a Thusis. Si tratta di una strada secondaria collocata sotto la stazione e il centro del paese.

“Diversi impiegati della casa anziani, che si trova nelle vicinanze, hanno fornito primo soccorso all’anziana ferita”, ha continuato Rüegg, aggiungendo che durante l’intervento la strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato. I testimoni hanno bloccato l’assalitrice fino all’arrivo delle forze dell’ordine. In seguito sono stati assistiti dal Care Team Grischun.

Secondo le prime informazioni, le due donne non avevano alcun legame fra loro. La 29enne è stata subito arrestata.

La procura retica ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio e insieme alle forze dell’ordine indaga per chiarire il motivo del gesto. “In base alle indagini attuali un atto terroristico è da escludere”, ha concluso Rüegg.