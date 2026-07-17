GR: divieto di fuochi d’artificio a Coira

Keystone-SDA

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In vista della Festa nazionale del 1° agosto, la Città di Coira ha emanato un divieto di fuochi d'artificio, in vigore con effetto immediato sia su suolo pubblico che privato.

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(Keystone-ATS) Il divieto si applica a tutti gli articoli pirotecnici quali razzi, batterie, vulcani, petardi, candele romane, fontane e simili. In un comunicato odierno, il Comune motiva la misura con la persistente siccità e il rischio di incendi boschivi che rimane molto elevato. Non appena la situazione migliorerà, la popolazione verrà informata.

Per la valle del Reno di Coira, secondo le informazioni pubblicate dall’Ufficio cantonale foreste e pericoli naturali, vige inoltre un divieto assoluto di accendere fuochi al di fuori delle aree abitate. Non è consentito utilizzare nemmeno i focolari fissi e anche all’interno delle aree abitate è richiesta la massima cautela. In particolare ai margini degli insediamenti e in prossimità di boschi, siepi, prati e pascoli secchi, anche singole scintille potrebbero provocare un incendio.