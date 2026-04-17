GR: corsa al Governo, nove i candidati

Keystone-SDA

Saranno nove i candidati che si contenderanno i cinque seggi disponibili alle elezioni del Governo grigionese del prossimo 14 di giugno. La Cancelleria dello Stato ha diramato oggi la lista definitiva.

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(Keystone-ATS) Il 13 aprile è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle proposte di candidatura, si legge in una nota. Chi si è annunciato aveva poi tempo fino a oggi a mezzogiorno per eventualmente ritirarsi. Lunedì prossimo i nomi verranno poi pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale.

Come già noto da tempo, sono quattro gli uscenti che ambiscono a un nuovo mandato nell’esecutivo retico. Si tratta di Marcus Caduff (in carica dal 2019) e Carmelia Maissen (2023) per il Centro, di Martin Bühler (2023) per il PLR e di Peter Peyer (2019) per il PS. Lascia invece il terzo consigliere di Stato centrista, Jon Domenic Parolini, che sedeva in Governo dal 2015.

Il Centro proverà a mantenere i tre seggi con la sindaca di Scuol Aita Zanetti. Per quanto riguarda gli altri partiti di governo, il PLR affianca a Bühler il granconsigliere bregagliotto Maurizio Michael, mentre il PS fa all-in su Peyer.

Dal canto loro, proveranno il colpo soffiando la poltrona di qualcuno l’UDC con la vicesindaca di Davos e attuale presidente del Gran Consiglio Valérie Favre Accola e i Verdi liberali con la sindaca di Pontresina Nora Saratz Cazin. Il nono e ultimo nome in lizza, l’unico che non era emerso ufficialmente finora, è quello del giovane (classe 2002) senza partito Reto Bott, studente di giurisprudenza di S-chanf.