GR: condizioni invernali causano un incidente e code

Keystone-SDA

Una motociclista è rimasta ferita dopo essere stata coinvolta in un incidente ieri sulla strada innevata del Passo del Bernina, nei Grigioni. Il ritorno dell'inverno a maggio ha causato disagi alla circolazione con tempi di attesa anche sullo Julier e sul Maloja.

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(Keystone-ATS) La centaura, di 52 anni, viaggiava poco prima delle 10.45 da Pontresina in direzione dell’Ospizio Bernina quando ha perso il controllo della sua due ruote ed è caduta sul lato sinistro della strada, ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese.

Nella caduta la donna ha riportato una ferita alla gamba e ha dovuto essere trasportata in ospedale da un’ambulanza del Soccorso Alta Engadina. Sul luogo dell’incidente la circolazione era possibile solo su una corsia, viene precisato. La polizia sta chiarendo le circostanze esatte dell’incidente.

Disagi anche su altri passi

Le condizioni invernali hanno causato ieri disagi al traffico e tempi di percorrenza più lunghi anche sul Passo dello Julier e su quello del Maloja. Secondo la polizia cantonale grigionese, gli utenti della strada hanno dovuto armarsi di pazienza.