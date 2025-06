GR: chiusa per sicurezza la strada a Sorte

A seguito delle forti precipitazioni degli scorsi giorni e della notte la strada cantonale da e per Sorte (GR) in Mesolcina è stata chiusa. Si tratta di una misura preventiva, ha dichiarato il portavoce del Gruppo di coordinamento regionale, Philippe Sundermann a Keystone-ATS.

(Keystone-ATS) In giornata seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione. Attualmente non si registrano colate di fango o frane, ha detto il portavoce. Il sito dell’Ufficio tecnico grigionese consiglia di prendere lo svincolo di Roveredo sull’autostrada A13 per raggiungere i Piani di Verdabbio, Cama e Leggia.

La parte a ovest della Moesa della frazione di Sorte nel Comune di Lostallo è stata colpita duramente l’anno scorso dall’alluvione del 21 giugno. Dai 70 agli 80’000 metri cubi di materiale hanno investito il paese, causando tre vittime. Una risulta ancora dispersa. Da allora Sorte e la sua ventina di abitanti è evacuato e stando alle analisi degli esperti presentata a inizio aprile la località si trova attualmente in zona rossa.