GR: chiusa per due ore la strada a Flims a seguito di un incidente

Keystone-SDA

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Un incidente stradale che ha visto coinvolte quattro automobili si è verificato ieri sera a Flims (GR). Sei persone adulte sono rimaste ferite e sono state trasportate per un controllo negli ospedali di Coira e Ilanz.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 sull’Oberalpstrasse tra Flims West e la località Staderas, ha comunicato oggi la Polizia cantonale dei Grigioni. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa per due ore e mezza.

Oltre ai servizi di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco, l’Ufficio tecnico cantonale, diverse pattuglie di polizia, un servizio di rimozione e un soccorritore della rete First Responder.