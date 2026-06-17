GR: Carmelia Maissen presiederà il Governo retico dal 2027

Keystone-SDA

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Stamattina il Gran Consiglio ha eletto la nuova presidente del Governo grigionese. Si tratta della Consigliera di Stato del Centro Carmelia Maissen. Il vicepresidente sarà il socialista Peter Peyer.

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(Keystone-ATS) La direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è stato eletta con 99 voti su 116. La 49enne di Castrisch in Surselva è parte dell’esecutivo cantonale dal 2023. Domenica è stata riconfermata per i prossimi quattro anni. A partire dall’anno prossimo presiederà per la prima volta il Governo.

Il Parlamento, composto da 120 membri, ha eletto anche il vicepresidente, ovvero il direttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità con 110 voti su 119. Il 60enne di Trin è entrato in Governo nel 2018 e nel 2027 inizierà il suo terzo e ultimo mandato.