GR: carenza di alloggi, due soluzioni per gli abitanti di Coira

Keystone-SDA

La maggioranza borghese del legislativo di Coira ha respinto oggi sia l'iniziativa popolare "Più abitazioni a prezzi accessibili" che il controprogetto del Municipio, ritenendoli troppo radicali. L'iniziativa e un'altra proposta della maggioranza di centro-destra saranno sottoposte al voto popolare.

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(Keystone-ATS) Il PS di Coira, l’Associazione degli inquilini dei Grigioni, un gruppo di interesse e alcune cooperative edilizie chiedono, nella loro iniziativa, più impegno da parte della Città a favore di alloggi a pigioni moderate. Nel giro di due anni l’esecutivo dovrebbe creare le condizioni, affinché in futuro un terzo della superficie abitativa sui terreni comunali venga affittata a prezzo di costo. Agli inquilini verrebbero addebitati solo i costi effettivamente sostenuti. Secondo i promotori dell’iniziativa, le disposizioni concrete per l’attuazione delle direttive sono state volutamente omesse, in modo da lasciare alla Città un margine di manovra.

Questo pomeriggio il legislativo ha raccomandato agli elettori, con 11 voti contro 10, di votare contro l’iniziativa. Determinante è stato il rifiuto unanime di Centro, PLR e UDC.

Controproposta borghese

Pure il controprogetto del Municipio non ha riscosso consensi ed è stato bocciato. Saranno quindi sottoposti a votazione l’iniziativa e una controproposta dei partiti borghesi. L’UDC, il Centro e il PLR propongono infatti che il requisito di un terzo si applichi esclusivamente ai terreni di proprietà comunale. Questo requisito non dovrebbe valere per i privati. In questo modo l’alleanza intende incoraggiare la costruzione con incentivi.

Inoltre, il progetto dei partiti borghesi prevede che, in una situazione di carenza accertata, i cittadini di Coira abbiano la precedenza nell’assegnazione di alloggi a prezzi accessibili.

Il Municipio, ha comunicato oggi, presenterà un pacchetto di misure volte a combattere la carenza di alloggi sia in caso di accettazione dell’iniziativa sia in caso di un sì alla controproposta.

Situazione tesa a Coira

Attualmente il tasso di abitazioni vuote a Coira si attesta allo 0,19%. Sotto l’1% si parla di “carenza di alloggi”. In nessun altra città svizzera gli appartamenti vengono riaffittati così rapidamente come a Coira. In media, un annuncio immobiliare rimane pubblicato solo 10 giorni, mentre in tutta la Svizzera rimane per oltre tre settimane, si legge nel messaggio del municipio cittadino.

Negli ultimi anni, in tutta la Svizzera sono state sottoposte a votazione iniziative simili, che in molti casi hanno trovato sostegno tra i cittadini. A Coira, circa dieci anni fa, un’iniziativa simile era stata respinta con un margine estremamente ridotto, ovvero con il 50,32% di voti contrari.