GR: Brienz, il “Plateau Ost” scivola 17 metri al giorno

Keystone-SDA

Stamattina la sommità della frana sopra il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR) ha aumentato la velocità di scivolamento, raggiungendo i 17 metri al giorno. I geologi stimano che il 25 fino al 50% della zona denominata "Plateau Ost" sia già crollata.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il pericolo di un crollo improvviso dell’intera area di circa 300’000 metri cubi continua a sussistere. Pure il rischio che i detriti raggiungano il villaggio evacuato rimane elevato, ha scritto oggi pomeriggio il Comune di Albula/Alvra in un bollettino.

Le rocce che si sono staccate negli ultimi giorni si sono fermate sul cumulo di detriti sottostante. A causa del peso anche questo scivola più velocemente a valle, dai 5 ai 10 metri al giorno. Se questa zona dovesse collassare, potrebbe raggiungere il villaggio e causare “gravi danni”, ha continuato la nota.

Fuori pericolo invece le strade cantonali e la linea ferroviaria dell’Albula. Poiché c’è pochissima neve e i prati sottostanti sono piuttosto asciutti, gli esperti non prevedono che, in caso di una colata detritica, questa possa raggiungere le vie di transito.