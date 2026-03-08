GR: bocciato il collegamento diretto fra Coira e Brambrüesch

Il 53,8% degli aventi diritto di voto di Coira hanno respinto il credito di 40,6 milioni di franchi per realizzare il nuovo collegamento diretto fra le città e il comprensorio di Brambrüesch.

(Keystone-ATS) Il nuovo progetto prevedeva la realizzazione di una cabinovia a 10 posti con un collegamento diretto da Coira a Brambrüesch. Ma una maggioranza risicata ha affossato il progetto, sostenuto anche dal Municipio e dal Parlamento cittadino.

In un comunicato l’esecutivo prende atto del risultato. “Il Municipio è convinto di aver proposto una soluzione sostenibile e orientata al futuro”, si legge. Il Consiglio d’Amministrazione del comprensorio di Coira-Dreibündenstein esaminerà immediatamente la situazione con l’Ufficio federale dei trasporti e farà tutto il possibile per continuare a gestire le infrastrutture esistenti come finora, continua la nota.

Prima un sì e poi un no

La popolazione del capoluogo retico si era già espressa nel 2019 su un collegamento diretto fra la città e il comprensorio a oltre 1’500 metri di quota. Allora, il 55,5% dei votanti aveva detto “sì” al credito di 24,4 milioni di franchi concessi dal Comune a favore degli impianti di risalita Bergbahnen Chur-Dreibündenstein (BCD).

Nel frattempo però, a causa dell’inflazione e di una pianificazione più dettagliata, i costi sono aumentati rispetto a quanto previsto inizialmente ed è stata quindi necessaria una nuova votazione.

Alta l’affluenza al voto con il 57,2%.