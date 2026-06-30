GR: BCG e Remo Stoffel non raggiungono un accordo

Keystone-SDA

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Nella denuncia civile intentata dall'investitore retico Remo Stoffel contro la Banca Cantonale Grigione (BCG) e la sua controllata BZ Bank, per un importo di diverse centinaia di milioni di franchi, non è stato raggiunto alcun accordo nel corso della procedura di conciliazione. Spetta ora al ricorrente presentare la propria causa dinanzi al tribunale civile competente, ha comunicato oggi la BCG.

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(Keystone-ATS) La procedura di conciliazione si è tenuta oggi presso l’Ufficio di mediazione Höfe nel Canton Svitto, dove ha sede la BZ Bank, si legge oggi in un comunicato. La BCG e la sua controllata BZ Bank continuano a respingere le accuse come infondate e contestano integralmente le richieste.

La denuncia per risarcimento danni, con un importo richiesto nell'”ordine di centinaia di milioni”, era stata resa pubblica dalla BCG a inizio maggio. La società dell’investitore grigionese Remo Stoffel aveva a sua volta confermato la presentazione della richiesta di conciliazione.

Secondo i precedenti comunicati, il denunciante aveva accusato la BZ Bank di non aver adempiuto ai suoi obblighi. La BZ Bank è stata per molti anni di proprietà dell’investitore Martin Ebner. Nel 2022 la BCG ha acquistato da lui la quota di maggioranza dell’istituto finanziario e da inizio 2025 ne è l’unica proprietaria.

Stoffel è diventato famoso non da ultimo per l’acquisto delle Terme di Vals. In quell’occasione aveva suscitato scalpore con i suoi piani di costruire una torre alta 381 metri. In qualità di investitore, Stoffel ha inoltre detenuto partecipazioni in diverse aziende svizzere, tra cui la società farmaceutica Vifor, venduta nel 2022 alla società australiana CSL. Secondo quanto riportato dai media, vive a Dubai.