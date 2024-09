GR: automobilista in contromano sull’A13

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un automobilista in contromano ha creato scompiglio stamattina sull’A13. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito e la polizia grigionese è infine riuscita a fermare il veicolo.

Il protagonista della vicenda è un 65enne tedesco, indicano in un comunicato le forze dell’ordine retiche, che stava viaggiando da Thusis in direzione San Bernardino verso le 09.30. Poco dopo la galleria Traversa, ha cambiato corsia, imboccando quella verso nord in senso contrario.

Dopo 600 metri, il conducente si è avveduto dell’errore e ha svoltato in una nicchia di emergenza, tornando indietro verso Thusis. Poi è passato correttamente alla corsia sud all’incrocio di Avers e ha proseguito fino alla località di Nufenen, dove è stato raggiunto da una pattuglia della polizia grigionese.