GR: auto contro muretto a Tomils, conducente ferita

Keystone-SDA

Una conducente di 70 anni alla guida di un'automobile si è scontrata con un muretto ieri a Tomils (GR), nella regione Viamala. La malcapitata, rimasta ferita, è stata trasportata all'ospedale di Thusis (GR).

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(Keystone-ATS) Verso mezzogiorno, la 70enne stava percorrendo una strada secondaria a Tomils, frazione di Domleschg, quando il suo veicolo si è scontrato con un muretto in pietra sul lato destro, indica la Polizia cantonale grigionese in una nota odierna. Nell’impatto l’auto si è girata, urtando il retro contro una recinzione in legno, viene precisato.