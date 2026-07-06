GR: arrestato un corriere di denaro a San Vittore

Keystone-SDA

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A San Vittore (GR) è stato arrestato alla fine di giugno un presunto corriere del denaro. Un uomo di 82 anni aveva allertato la Polizia cantonale dei Grigioni dopo che dei falsi poliziotti avevano cercato di convincerlo a consegnare circa 20'000 franchi.

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(Keystone-ATS) L’82enne è stato contattato telefonicamente dai truffatori e indotto a prelevare il denaro dal proprio conto bancario, ha comunicato oggi la Polizia cantonale dei Grigioni. L’anziano ha tuttavia denunciato l’accaduto il giorno stesso.

Al momento della consegna, le forze dell’ordine hanno arrestato un cittadino rumeno di 50 anni. La Polizia cantonale dei Grigioni sta ora indagando, in collaborazione con la Procura, sulle circostanze precise del tentativo di truffa e raccomanda alla popolazione di mantenere sempre un atteggiamento diffidente nei confronti di questo tipo di chiamate.