GR: al via un progetto per digitalizzare foto storiche

Keystone-SDA

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Il progetto grigionese "Pictomap - una guida culturale attraverso lo spazio e il tempo" ha ricevuto un contributo cantonale pari a 320'000 franchi. La Fotostiftung Graubünden (FSGR) guiderà il programma che durerà fino al 2028.

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(Keystone-ATS) L’obiettivo è rendere accessibili in formato digitale le fotografie storiche, localizzarle da un punto di vista geografico e completarle con ulteriori informazioni, scrive oggi il Governo grigionese in un comunicato. Per fare ciò saranno utilizzate tecnologie digitali come la georeferenziazione, l’intelligenza artificiale e approcci partecipativi.

L’attuazione tecnica avviene in collaborazione con Locomot GmbH – uno spin-off della FSGR creato in collaborazione con il Politecnico federale di Zurigo (ETH) – e con altri partner di progetto attivi nei settori della formazione, della ricerca e della divulgazione della cultura, come ad esempio l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni e il Parco nazionale svizzero.

Dall’autunno scorso è in elaborazione l’applicazione web “Pictomap”, che permette la localizzazione geografica automatica delle immagini storiche. Ma come funziona? “Gli utenti cercano la posizione originale della fotografia storica e scattano una foto attuale con il proprio smartphone. Le coordinate GPS, la direzione del cielo e l’angolo di inclinazione della fotocamera vengono poi trasferiti sull’immagine storica”, scrive la FSGR sul suo sito.

Rendere la storia più vivida

Le foto che raccontano il passato possono essere impiegate sia nell’insegnamento che nel settore del turismo culturale. “Confrontando direttamente passato e presente si crea una comprensione più profonda della storia e del patrimonio culturale”, continua la FSGR.

Nelle aule scolastiche si aprono nuove prospettive per insegnare la storia. Confrontando immagini storiche con quelle attuali, viene favorita la comprensione dei cambiamenti ambientali e ciò può portare ad approfondire o discutere nuovi temi.

L’applicazione può essere interessante anche per i viaggiatori appassionati di storia e di cultura. Essa consente infatti di effettuare dei viaggi nel tempo virtuali. Per gli operatori del settore nasce così una base per creare nuove idee di tour turistici.