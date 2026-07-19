GR: Adriano Iseppi è il nuovo sindaco di St. Moritz

Keystone-SDA

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Adriano Iseppi è il nuovo sindaco di St. Moritz (GR): oggi, al secondo turno, il candidato indipendente ha avuto la meglio su tre sfidanti.

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(Keystone-ATS) Iseppi ha ottenuto 582 voti. Subito dietro di lui, Leandro Testa, attuale consigliere comunale liberale a St. Moritz, ha raccolto 514 preferenze.

Il 53enne Iseppi aveva già ottenuto il miglior risultato al primo turno con 643 voti, mancando tuttavia la maggioranza assoluta per 59 schede. Essendo stato per molti anni esperto di sci di fondo per la SRF, il suo nome è probabilmente noto anche al di fuori del comune. Secondo quanto dichiarato a Keystone-ATS, ha deciso di candidarsi perché, dopo 13 anni trascorsi in Alta Engadina, in lui è maturato il desiderio “di impegnarsi ancora di più per St. Moritz e per la valle.”

Una priorità particolare per lui è rappresentata dal progetto della scuola Grevas, che prevede l’ampliamento degli spazi scolastici. “Questo importante progetto è stato rimandato per molti anni – in parte per ragioni comprensibili”. Ora, ha aggiunto, si tratta di elaborare insieme una soluzione sostenibile e di portare avanti il progetto con la necessaria determinazione.

Iseppi assumerà la carica il primo gennaio 2027.