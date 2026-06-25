GR: accordi su appalti nel Moesano, l’inchiesta si allarga

Keystone-SDA

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L'inchiesta sui presunti accordi sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano si estende ancora.

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(Keystone-ATS) Dopo che nel nel 2021 era già stata allargata, oggi la Commissione della concorrenza (COMCO) ha annunciato che nel corso di nuove indagini sono emersi indizi relativi a ulteriori intese con altre imprese. Il procedimento includere ora un totale di nove aziende.

È prevedibile un prolungamento del procedimento di un anno, precisa la COMCO in una nota, ricordando che per tutte le società coinvolte vale la presunzione di innocenza.

Nel 2020, sulla base di indizi relativi a possibili accordi in materia di appalti tra diverse imprese moesane attive nel settore della costruzione, la COMCO aveva inizialmente aperto un’inchiesta nei confronti di tre di esse.

Un anno dopo, l’inchiesta è stata estesa a sei imprese. Al termine di una complessa fase istruttoria, la Segreteria della COMCO ha trasmesso il risultato dell’inchiesta alle imprese coinvolte, che hanno poi preso posizione in merito.

Nell’autunno del 2025, le prese di posizione delle parti e il risultato dell’inchiesta sono stati sottoposti alla COMCO per la valutazione e la conclusione del procedimento. In questo periodo, un’impresa ha prodotto nuove informazioni e la COMCO ha pertanto ripreso il procedimento e ha svolto nuove indagini, precisa nella nota.