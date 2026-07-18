GR: abitazioni secondarie, Berna corregge il conteggio di Lostallo
Lostallo resta sotto la soglia del 20% di abitazioni secondarie. Lo conferma l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), dopo le osservazioni presentate dal Comune sui dati pubblicati a fine marzo.
(Keystone-ATS) Nella statistica diffusa in primavera, Lostallo figurava infatti tra i Comuni che superavano il limite del 20%, soglia oltre la quale la Legge federale sulle abitazioni secondarie pone restrizioni alla realizzazione di nuove residenze di vacanza. Il Comune aveva però immediatamente messo in dubbio il dato, sostenendo che alcune abitazioni non occupate erano state erroneamente conteggiate come seconde case. Tra queste figuravano anche edifici situati nella zona rossa di Sorte.
Dopo aver ricevuto la presa di posizione del Comune, inoltrata il 30 aprile, l’ARE ha proceduto a una verifica dei dati. In una lettera datata 16 luglio comunica che, al 31 dicembre 2025, la quota di abitazioni secondarie a Lostallo risultava effettivamente inferiore al 20%.
La Lex Weber non si applica
Di conseguenza, precisa l’Ufficio federale, le disposizioni della Legge sulle abitazioni secondarie non devono essere applicate al rilascio delle autorizzazioni edilizie nel Comune.
L’ARE ricorda tuttavia che spetta al Comune verificare sistematicamente i dati del controllo degli abitanti e mantenere aggiornato il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA), in particolare per quanto riguarda le abitazioni equiparate a residenze primarie. Sottolinea inoltre che Lostallo dovrà continuare a garantire che la quota di abitazioni secondarie rimanga al di sotto della soglia del 20%, affinché possano essere rilasciate nuove autorizzazioni edilizie.