GR: A13, disagi al traffico per fuoco in spartitraffico a Domat/Ems

Keystone-SDA

Sulla strada nazionale A13 nei pressi di Domat/Ems, poco a ovest di Coira, ieri pomeriggio ha preso fuoco la vegetazione dello spartitraffico, verosimilmente a causa di un mozzicone gettato con negligenza. Non vi sono stati feriti. C'è invece stato qualche disagio al traffico perché le corsie di sorpasso delle due carreggiate, da e verso il capoluogo retico, hanno dovuto essere chiuse per un'ora.

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(Keystone-ATS) L’allarme per un forte sviluppo di fumo sull’autostrada è scattato poco dopo le 17.30. Le fiamme hanno divorato la vegetazione su un settore di dodici metri di lunghezza. I danni materiali sono di poco conto, indica oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato.

I pompieri di Domat/Ems e il servizio di soccorso stradale dei vigili del fuoco di Coira sono giunti rapidamente sul posto e hanno domato l’incendio in breve tempo. In totale, accanto agli agenti della polizia, sono intervenuti 22 pompieri.

Le fiamme si sono sviluppate nei pressi del Gartenatelier, un giardino dimostrativo con innumerevoli aree, come orti, frutteti o giardini, ben noto nella regione.