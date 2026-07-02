GR: a rischio il futuro della sciovia Aela a Maloja

Keystone-SDA

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Per i prossimi cinque anni lo skilift Aela a Maloja (GR) rischia di rimanere chiuso. Durante questo lasso di tempo la Fondazione Aela e il Comune di Bregaglia valuteranno quali investimenti saranno necessari e fattibili dal punto di vista finanziario.

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(Keystone-ATS) In occasione dell’assemblea del Comune di Bregaglia del 18 giugno è stata comunicata dal sindaco, Fernando Giovanoli, la decisione presa in accordo con la Fondazione Aela di sospendere per cinque anni la licenza per l’utilizzo dello skilift. Questo periodo, durante il quale il diritto alla licenza è solo congelato, darà modo di riflettere sul da farsi.

Intervento per circa un milione di franchi

Giacum Krüger, presidente della Fondazione Aela che possiede 11/27 della sciovia, ha dichiarato a Keystone-ATS: “Durante la verifica per un eventuale rinnovo o prolungamento, è emerso che per gli adeguamenti necessari e richiesti dagli enti cantonali sarebbe necessario un intervento significativo, stimato nell’ordine di circa un milione di franchi. Si tratta quindi di una situazione che va valutata con attenzione.” Attualmente la fondazione sta valutando assieme al Comune i prossimi passi da fare. È stato anche richiesto al Cantone di estendere la concessione, ma al momento da Coira non è ancora arrivata una risposta.

“Per noi è importante che questa analisi venga fatta con attenzione, coinvolgendo gli attori interessati e tenendo conto sia degli aspetti tecnici e finanziari, sia del valore turistico e regionale della sciovia Aela”, ha continuato Krüger.

Viste le scarse precipitazioni degli ultimi anni è da capire se abbia senso un tale intervento. L’impianto a valle si trova a oltre 1’800 metri di quota e collega la vetta dell’Aela a 2’160 metri.

Trovare offerte alternative per l’inverno

Secondo la direttrice di Bregaglia Maloja Turismo, Eli Müller, la sciovia Aela rappresenta una bella offerta sciistica per gli sportivi più esperti e per quelli che cercano delle piste senza troppa folla. Quando le precipitazioni sono copiose, anche freerider e snowboarder si recano a Maloja per godersi la neve fresca.

“Se l’Aela dovesse rimanere chiusa si perderebbe l’offerta e il target degli ospiti. Il nostro compito perciò sarà creare offerte alternative per coprire questo buco. Ci stiamo lavorando e speriamo di essere pronti per l’inizio della stagione invernale 2026/27”, ha affermato Eli Müller.