GR: a Coira e Davos, 20a edizione raduno musicale polizia

Keystone-SDA

La ventesima edizione degli Schweizerisches Polizeimusik-Treffen (raduno svizzero di musiche di polizia) si terrà a Coira e Davos (GR) il 20 e 21 giugno. Fra gli ospiti, oltre a fanfare della polizia provenienti da tutto il Paese, ci sarà anche la Banda della Guardia Svizzera Pontificia.

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(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna la polizia cantonale retica. I festeggiamenti inizieranno a Coira sabato 20 giugno all’insegna del motto “La musica unisce”. Sull’Arcasplatz, si esibiranno 16 bande delle polizie elvetiche nonché la Banda della Guardia Svizzera Pontificia.

La sera seguirà invece una cena di gala al Centro congressi di Davos (GR). Domenica musicisti e ospiti si incontreranno per un brunch sopra la località montana.

L’evento si tiene per la seconda volta nei Grigioni, la prima era nel 1988. Per dare un assaggio della manifestazione, la Polizeimusik Graubünden invita il pubblico sabato prossimo al suo concerto annuale a Landquart (GR), viene precisato nella nota.