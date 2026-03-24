GR: a bordo di “Sanadura” anche esperti dell’ambito sanitario

Keystone-SDA

Il consiglio d'amministrazione (cda) del nuovo ente sanitario dell'Alta Engadina "Sanadura" è quasi al completo. Tre dei sette membri portano con sé competenze nella medicina ospedaliera, nella cura d'emergenza e nell'assistenza di base a livello regionale. Altri due provengono dalla politica, mentre gli ultimi due posti rimanenti verranno occupati entro la fine di aprile.

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(Keystone-ATS) Le competenze mediche all’interno del cda saranno ricoperte da tre dottori: il medico di base di Silvaplana Sergio Compagnoni, l’ex partner medico della Clinica Gut Adrian Ufer e la responsabile dell’unità di emergenza interdisciplinare dell’ospedale cantonale di Aarau Sarah Rickenbacher Frey.

“Con i nuovi membri, acquisiamo ulteriore esperienza in settori chiave dell’assistenza sanitaria. Ciò rafforza il consiglio d’amministrazione in una fase di sviluppo in cui sono particolarmente importanti decisioni solide e ben ponderate”, ha affermato Isabel Wenger, presidente del Consiglio sanitario, citata in un comunicato.

All’interno del cda sono stati scelti anche due rappresentanti del mondo politico: la sindaca di Sils in Engadina, Barbara Aeschbacher, e il sindaco di Celerina, Andrea Fanconi. Quest’ultimo ricopre la funzione di presidente ad interim, finché il cda non sarà al completo. La guida strategico-operativa verrà assegnata a una persona attiva nel settore dell’economia sanitaria, si legge nella nota odierna. Essa verrà affiancata da un altro membro con comprovata esperienza nella gestione di un istituto per le cure a lungo termine.

Le elezioni dei due nomi mancanti avverranno entro la fine di aprile.