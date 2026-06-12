GR: 3505 pernottamenti nel 2025 in dormitorio di emergenza a Coira

Keystone-SDA

Nel 2025, 153 persone hanno usufruito del dormitorio di emergenza di Coira per la cifra record di 3505 pernottamenti. Stando al rapporto annuale dell'associazione Überlebenshilfe Graubünden, il limite di capienza è stato spesso raggiunto, soprattutto nei mesi invernali.

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(Keystone-ATS) Da novembre a marzo il centro di accoglienza di emergenza, con i suoi 16 posti letto, ha registrato regolarmente il tutto esaurito, si legge nel rapporto annuale dell’associazione.

In alcuni casi sono state create ulteriori possibilità di pernottamento con materassi supplementari o altre soluzioni provvisorie, ha indicato oggi il direttore dell’associazione Überlebenshilfe Graubünden, Carlo Schneiter, a Keystone-ATS. I casi di rifiuto si verificano solo due o tre volte all’anno. “Si tratta di solito di persone che si presentano al di fuori degli orari di accesso stabiliti”, ha spiegato Schneiter.

Queste persone, solitamente, dormono comunque all’aperto “e dispongono di adeguate strategie di adattamento”, ha aggiunto. Se necessario, però, l’associazione mette a disposizione sacchi a pelo e coperte, “affinché le persone interessate possano trascorrere la notte nel modo più sicuro possibile”.

Si auspica aumento a 20 posti

A medio termine sarà comunque necessario un ampliamento della sede attuale o la creazione di una nuova struttura, indica l’associazione nel rapporto annuale. Poiché l’attenzione è attualmente concentrata sulla stanza del consumo inaugurata ad aprile, che funge anche da centro d’accoglienza, non è stato ancora possibile approfondire la questione dell’ampliamento, spiega Schneiter. Egli ritiene opportuno un ampliamento a circa 20 posti del dormitorio di emergenza per i periodi di picco.

Tuttavia, un ampliamento strutturale nella sede esistente si rivela impegnativo, vista anche la situazione critica del mercato immobiliare a Coira. Ciò rende difficile lo sviluppo di un altro progetto, come l’alloggio assistito che offre alle persone senza fissa dimora – in parte affette da dipendenze o malattie psichiche – un proprio appartamento con assistenza.

L’offerta comprende attualmente dieci posti regolari e una stanza di emergenza, precisa Schneiter. “Da diversi anni l’offerta è quasi sempre al completo, motivo per cui dobbiamo tenere una lista d’attesa”, aggiunge.

Dimissioni rare

Le dimissioni non programmate degli ospiti sono sporadiche. “In rari casi, la collaborazione viene interrotta se le regole concordate di convivenza vengono ripetutamente violate”, afferma Schneiter. L’anno scorso si è verificato un solo caso del genere. “Un’altra persona è inoltre riuscita a trasferirsi con successo in un appartamento proprio.”

L’elevato tasso di occupazione del dormitorio è dovuto al fatto “che molti ospiti, una volta riacquistata l’idoneità abitativa, non riescono a trovare un alloggio adeguato”.