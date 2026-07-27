GR: 17’800 festivalieri a 40esima edizione Open Air Lumnezia

Keystone-SDA

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La 40esima edizione dell'Open Air Lumnezia, conclusasi sabato, ha attirato circa 17'800 persone. Il festival di tre giorni a Degen, in Surselva (GR), si è svolto senza incidenti, stando agli organizzatori.

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(Keystone-ATS) All’open air si sono esibiti, fra gli altri, Sean Paul, Ski Aggu, Trauffer, Samu Haber, Jule X e Lo & Leduc. L’evento non ha registrato il tutto esaurito, non essendo stata raggiunta la capacità massima di 18’500 persone, per cui la partecipazione si situa al di sotto delle aspettative, hanno indicato gli organizzatori in una nota odierna.

Il direttore del festival Norbert Cavegn, citato nel comunicato, si è comunque detto soddisfatto. L’ufficio stampa ha precisato, su richiesta di Keystone-ATS, che il comitato organizzativo, come altri festival, deve fare i conti da un lato con l’aumento dei costi e dall’altro con il cambiamento nelle abitudini di consumo. “La decisione di partecipare a un evento viene presa con pochissimo preavviso. Questo ci impedisce di pianificare con sicurezza”, spiega la responsabile comunicazione Catia Tschuor.

L’Open Air Lumnezia è il più grande festival di musica dei Grigioni. La 41esima edizione si svolgerà dal 22 al 24 luglio 2027.