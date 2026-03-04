GR: “l’Homme qui marche” di Giacometti, da scultura a francobollo

Keystone-SDA

La Posta Svizzera rende omaggio ad Alberto Giacometti con un nuovo francobollo a lui dedicato. La serie, che raffigura l'opera "l'Homme qui marche", viene pubblicata nell'anno che celebra i 125 anni dalla nascita e i 60 anni dalla morte dell'artista bregagliotto.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il francobollo è stato ideato dalla curatrice d’arte Carolin A. Geist. In omaggio alle celebri sculture slanciate e allungate di Giacometti, questo francobollo presenta anche un formato unico: eccezionalmente lungo e sottile, è in formato verticale (20 x 44 mm).

Carolin A. Geist è entusiasta: “È un modo meraviglioso per mettere in scena magicamente lo scambio culturale, che un anniversario nel mondo dell’arte non venga celebrato solo nei circoli elitari durante le conferenze nei musei, ma con un oggetto piccolo e molto accessibile che, a soli 1,20 franchi svizzeri, è alla portata di tutti”, ha dichiarato a Keystone-ATS.

La curatrice d’arte spera che il francobollo diventi una sorta di “francobollo storico”, contribuendo così alla storia culturale della Svizzera ed entrando nella memoria collettiva del pubblico, come è accaduto, ad esempio, con la banconota da 100 franchi del 1995.

Un’opera di fama mondiale

Alla domanda sui limiti e le possibilità di sviluppare un francobollo del genere, Carolin A. Geist ha risposto: “Dal punto di vista legale, i limiti risiedono nel diritto d’autore: abbiamo dovuto collaborare strettamente con ProLitteris per proteggere i diritti dell’artista. A mio parere, c’è anche un limite morale: mi sono chiesta come avremmo potuto onorare adeguatamente Alberto Giacometti. Dovevamo scegliere il suo ritratto come soggetto? Una delle sue opere meno conosciute? O la sua opera più famosa, in modo che anche chi non è esperto d’arte potesse riconoscere il francobollo? Insieme alla Posta Svizzera, abbiamo optato per la seconda opzione: l’opera di fama mondiale di Alberto Giacometti, “L’Homme qui marche” del 1960. È una delle opere d’arte più famose del XX secolo!”.

Il francobollo sarà disponibile negli uffici postali a partire da domani, giovedì 5 marzo. Già ora è disponibile nell’online shop della Posta Svizzera. La Posta ha confermato a Keystone-ATS che l’edizione speciale comprende 250’000 pezzi.