Il Governo elvetico ha adottato mercoledì diverse ordinanze in ambito veterinario con lo scopo di migliorare il trattamento degli animali. I provvedimenti toccano svariati ambiti, come gli annunci di vendita di cani o il modo di trattare i crostacei come astici e aragoste.

Dal primo marzo chiunque venda un cane in Svizzera dovrà fornire nell'annuncio l’indirizzo di provenienza dell’animale. In più saranno vietati i dispositivi anti-abbaio.

Editori e responsabili di piattaforme internet dovranno assicurarsi che le indicazioni fornite siano complete.

Crostacei

Il governo ha poi fornito anche delle indicazioni riguardanti i decapodi, come astici e aragoste. Non potranno più essere trasportati e conservati vivi sul ghiaccio o in acqua gelata, ma in acquario. In Italia, una decisione analoga è stata presa dalla cassazione un anno fa.

Bisognerà inoltre stordire i crostacei prima di ucciderli. Immergerli vivi e non storditi in acqua bollente come solito fare nella ristorazione sarà proibito.

Manifestazioni

Durante delle manifestazioni come esposizioni di animali e eventi sportivi, gli organizzatori dovranno garantire la presenza di una persona competente che sorvegli il benessere degli animali, i quali non dovranno essere, ad esempio, rinchiusi in gabbie troppo piccole.

Il governo ha inoltre introdotte diverse ordinanze che dettagliano le condizioni richieste per l'abbattimento di un animale malato o ferito.



