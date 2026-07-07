Governo Paraguay condanna senatrice che ha insultato Mbappé

Keystone-SDA

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Il governo del Paraguay ha condannato le affermazioni della senatrice che ha insultato con frasi razziste il calciatore francese Kylian Mbappé, dopo l'eliminazione del Paraguay dai Mondiali, secondo quanto riporta l'Afp.

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(Keystone-ATS) Celeste Amarilla, membro del principale partito di opposizione, il Partito Liberale, ha definito Mbappé, un “camerunese colonizzato che ha finto di essere francese, amareggiato, nuovo ricco, arrogante e brutto”, e lo ha accusato di essere “morto di paura” durante la partita vinta dalla Francia per 1-0 sabato.

“Le osservazioni fatte dalla senatrice Celeste Amarilla, rivolte al capitano della nazionale francese, Kylian Mbappé, sono contrarie ai valori e ai principi che ispirano la convivenza pacifica e il rispetto della dignità umana, che il nostro Paese promuove”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri del Paraguay in un comunicato. “Non rappresentano in alcun modo la posizione del governo della Repubblica del Paraguay o del popolo paraguaiano”, ha aggiunto il ministero.

Intanto, Emmanuel Macron ha espresso il proprio sostegno al capitano della nazionale francese Kylian Mbappé, denunciando gli “attacchi razzisti” di cui è stato oggetto da parte della senatrice paraguaiana dopo gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, ha affermato lunedì l’Eliseo.

“Il presidente della Repubblica sostiene Kylian Mbappé e la nazionale francese di fronte agli attacchi razzisti subiti dal capitano dei Bleus. Il presidente paraguaiano ha scritto al presidente francese in tal senso, condannando le dichiarazioni rese, così come ha fatto il ministero degli Affari esteri paraguaiano”, ha precisato la presidenza francese. La senatrice Celeste Amarilla ha attaccato violentemente la superstar dei Bleus dopo la sconfitta del suo Paese (1-0), definendolo pure “un idiota” che “non ha nemmeno imparato a scrivere”.