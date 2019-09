"Non dobbiamo passare i prossimi mesi a perdere il nostro tempo in litici e scontri", ha detto Giuseppe Conte che ha preannunciato "un linguaggio moderato" da parte dell'esecutivo poiché "sappiamo che le nostre azioni non saranno giudicate in funzione dell'arroganza delle nostre parole", alludendo ai recenti comportamenti dell'ex ministro dell'Interno della Lega Matteo Salvini.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sì della Camera al Conte Bis 09 settembre 2019 - 18:51 È iniziato lunedì alla Camera dei deputati il dibattito sulla fiducia del Conte bis che dovrebbe inaugurare la stagione della nuova coalizione giallo-rossa. Al termine della lunga giornata l'esecutivo M5S-Pd-Leu ha incassato 343 voti contro 263 (Lega, FdI e Fi). Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha promesso relazioni pacifiche con l'Unione Europea e un ruolo da protagonista dell'Italia per riformare le regole continentali su deficit e immigrati. "Non dobbiamo passare i prossimi mesi a perdere il nostro tempo in litici e scontri", ha detto Giuseppe Conte che ha preannunciato "un linguaggio moderato" da parte dell'esecutivo poiché "sappiamo che le nostre azioni non saranno giudicate in funzione dell'arroganza delle nostre parole", alludendo ai recenti comportamenti dell'ex ministro dell'Interno della Lega Matteo Salvini. L'ex vicepremier, costretto a un ruolo defilato dopo un anno vissuto da assoluto protagonista della politica italiana, ha inscenato con un centinaio di militanti del Carroccio una protesta davanti a Montecitorio e ha chiesto elezioni anticipate. Elezioni che intendeva provocare con la mozione di sfiducia al governo di cui faceva parte presentata proprio un mese fa, in seguito alla quale Giuseppe Conte aveva rassegnato le dimissioni. Il dibattito sulla fiducia riprenderà martedì al Senato dove la maggioranza M5S, Pd e Leu gode di un sostegno più risicato rispetto che a Montecitorio.