Governo Israele approva a unanimità riconoscimento genocidio armeno

Keystone-SDA

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Il governo israeliano ha approvato all'unanimità la proposta presentata dal ministro degli Esteri Gideon Sa'ar per il riconoscimento ufficiale del genocidio commesso contro il popolo armeno durante gli ultimi anni dell'Impero ottomano.

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(Keystone-ATS) “Non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta – ha commentato su X il ministro – ringrazio il premier israeliano Netanyahu per il suo sostegno e i ministri del governo per l’approvazione unanime della risoluzione che ho presentato per il riconoscimento del genocidio armeno da parte di Israele. In questo modo, Israele si unisce a 32 Paesi che hanno adempiuto a un dovere morale riconoscendo la verità storica e respingendo i tentativi di negarla”. La decisione passerà ora all’approvazione della Knesset.

“Questo non è un ‘atto di rappresaglia’ per l’aperta ostilità, la retorica terribile e le azioni ostili della Turchia, sotto la guida di Erdogan, nei confronti di Israele. Inoltre, il fatto che la Turchia promuova false narrazioni contro Israele non le conferisce immunità dalle verità storiche”, ha aggiunto Sa’ar.

Stando a quanto riportato da Haaretz, la proposta prevede che Israele riconosca il genocidio armeno commesso nell’ultimo periodo dell’Impero Ottomano e condanni qualsiasi tentativo di negarlo, minimizzarlo o distorcerlo. “Nonostante l’ampia e inequivocabile documentazione storica, il genocidio armeno rimane oggetto di una campagna organizzata di negazione e minimizzazione, che include la riscrittura manipolativa dei libri di storia, principalmente da parte della Turchia”, si legge nella proposta.

Nel parere legale inviato ai ministri, la consulente legale del ministero degli Esteri, Tamar Kaplan Turgeman, ha dichiarato che “la decisione verrà comunicata alla Knesset e che il governo si adopererà affinché venga sottoposta al voto della plenaria”.