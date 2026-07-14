Google: “prendiamo atto dell’indagine della Comco”
Google dichiara di essere a conoscenza dell'avvio di un'indagine preliminare da parte della Commissione della concorrenza (Comco) in merito all'abolizione in Svizzera della funzione "choice screen" nella configurazione iniziale di dispositivi Android.
(Keystone-ATS) “Assicuriamo alle autorità la nostra piena collaborazione per rispondere alle loro domande”, ha indicato all’agenzia Awp un portavoce del colosso informatico. L’azienda non prende invece posizione sui contenuti dell’inchiesta.
Secondo la Comco la rimozione della schermata di scelta potrebbe limitare la visibilità dei motori di ricerca concorrenti di Google nel momento in cui gli utenti configurano il loro dispositivo, rinforzando quindi le barriere iniziali.