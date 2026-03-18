Gli svizzeri riciclano molto, ma potrebbero fare ancor di più

Keystone-SDA

Ogni persona in Svizzera reimmette mediamente nel ciclo di riciclaggio 50 cesti della spesa pieni di materiali riciclabili all'anno. Nonostante l'elevato tasso di riciclaggio, secondo l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) c'è ancora margine di miglioramento.

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(Keystone-ATS) In occasione della Giornata internazionale del riciclaggio che si tiene oggi, diverse organizzazioni richiamano l’attenzione su questo potenziale ancora non sfruttato. Quest’anno con la campagna “Separati!” si vuole incoraggiare la popolazione e le aziende a smaltire correttamente gli apparecchi elettrici inutilizzati o difettosi.

Circa 230 comuni, scuole, punti di raccolta e aziende svizzeri hanno partecipato alla Giornata del riciclaggio di quest’anno, ha indicato l’organizzazione mantello Swiss Recycle, dando “un contributo attivo a una maggiore tutela delle risorse”.

Secondo l’UFAM, nel 2024 il tasso di riciclaggio – che mostra quanto sia elevata la quota di rifiuti urbani smaltita in modo da preservare le risorse – in Svizzera era del 52%. Dall’inizio del millennio esso è salito solo del 7%, e negli ultimi anni sembra stagnare.

Una quota elevata è auspicabile, anche se nella Confederazione l’incenerimento dei rifiuti non ha più un grande impatto ambientale, si legge sulla pagina dell’UFAM dedicata al tema. “Il tasso di riciclaggio svizzero è già a un livello elevato, il che rende sempre più impegnativi ulteriori aumenti”, ha spiegato una portavoce interrogato dall’agenzia Keystone-ATS.

Esiste tuttavia ancora un potenziale di riciclaggio di oltre il 20% per sacco della spazzatura, come evidenzia l'”Analisi dei sacchi dei rifiuti 2022″: più di un quinto dell’immondizia conteneva materiali che avrebbero potuto essere riciclati, ha aggiunto la portavoce.

In futuro saranno allestiti punti di raccolta per cartoni per bevande e imballaggi in plastica: le nuove raccolte differenziate potrebbero contribuire in futuro a chiudere ulteriori cicli.

Molti dei materiali che nel 1970 finivano in discarica o venivano inceneriti oggi vengono raccolti separatamente e riciclati. Allo stesso tempo, però, la quantità di rifiuti prodotti pro capite dagli svizzeri è triplicata. Ciò ha un impatto significativo sull’ambiente, nonostante l’elevato tasso di riciclaggio.